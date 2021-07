Calcio: Roma, Kluivert a un passo dalla cessione in prestito al Nizza

Roma, 19 lug. – (Adnkronos) – Di rientro dal prestito al Lipsia, ma con la valigia già in mano direzione Francia, Ligue 1. Justin Kluivert, esterno offensivo classe 1999 di proprietà della Roma, è nuovamente pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi al Nizza.

L'accordo tra i due club – secondo Sky Sport – è ormai a un passo dall’essere raggiunto in tutti i suoi dettagli, con l'olandese che si trasferirà in Francia in prestito con diritto di riscatto. Operazione in chiusura, che presto potrebbe essere ufficializzata. Kluivert, ricordiamo, è stato messo ai margini del nuovo progetto giallorosso di José Mourinho, con lo Special One che non lo ha convocato per scelta tecnica per il ritiro di Trigoria.