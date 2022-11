Calcio: Roma-Lazio è derby Champions, per i bookie avanti Mourinho e Sarri insegue

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Domenica si affronteranno nel derby della capitale, ma Roma e Lazio sono destinate a sfidarsi a distanza per tutta la stagione. Dopo aver mancato l’accesso alla Champions League nell’ultimo campionato, le formazioni guidate da José Mourinho e Maurizio Sarri ci riproveranno quest’anno, dopo una partenza piuttosto positiva che le vede in piena corsa per quello che rappresenta l’obiettivo stagionale per entrambe.

I betting analyst di Olybet.it vedono i giallorossi, attualmente quarti, in quota a 2,20 per un piazzamento in top 4 al termine di questa Serie A mentre poco più indietro la Lazio, per cui l’ingresso in Champions paga 4 volte la posta. Discorso più complicato quello legato allo scudetto: gli uomini di Mourinho sono visti a 12, mentre i biancocelesti inseguono a 15. C’è poi la sfida tra i due bomber che guidano gli attacchi per lo scettro di capocannoniere: nonostante l’infortunio, Ciro Immobile è nettamente favorito, a quota 5, contro Tammy Abraham la cui salita sul trono del capocannoniere vale 28 volte la posta.