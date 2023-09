Calcio: Roma, Lukaku per la scossa, il belga insegue la terza doppietta contro il Genoa

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – La stagione della Roma non è ancora decollata, con una sola vittoria nelle prime cinque giornate di Serie A. Tra i tanti dubbi che accompagnano la formazione di José Mourinho, è Romelu Lukaku ad avere il compito di regalare certezze. Il belga ha segnato in entrambe le partite giocate da titolare, contro Empoli e Torino, mancando la rete solo nel debutto contro il Milan, in cui è entrato dalla panchina nel finale. Nel turno infrasettimanale la Roma se la vedrà col Genoa, una delle vittime preferite di Lukaku, con già due doppiette realizzate dal classe ’93 contro il Grifone: un’altra marcatura multipla, per i betting analyst di Scommessemania e William Hill, si gioca rispettivamente a 12 e a 13.

Occhi puntati anche su Paulo Dybala, che contro il Genoa ha già segnato 9 reti: solo con l’Udinese ne ha segnati di più (10). Un gol dell’argentino vale 3,25 volte la posta, mentre per la doppietta si sale a 14. Tra le fila degli uomini di Alberto Gilardino, il pericolo numero uno è sicuramente Mateo Retegui, che vede il gol a 3,95.

Riguardo l’esito della partita, è il segno «2» a prevalere, anche se con una quota alta, a 2,10. Segue il pareggio a 3,20, mentre il colpo del Genoa vale 3,80 volte la posta. Tra gli altri mercati, l’Under, a 1,57, appare nettamente favorito sull’Over, a 2,31, con il No Goal in vantaggio sul Goal, rispettivamente a 1,73 e 2,03. Tra i risultati esatti spiccano lo 0-1 e l’1-1, entrambi a 5,80, seguiti dallo 0-0 a 7,20, con l’1-0 e lo 0-2 a seguire a 8,40.