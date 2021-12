Calcio: Roma, nessuna lesione all'adduttore per Zaniolo

Roma, 10 dic. – (Adnkronos) – Nessuna lesione all’adduttore, ma Nicolò Zaniolo sarà ugualmente costretto a rimanere fermo ai box per i prossimi 5-6 giorni. È quanto emerso dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi il talento della Roma all'indomani della vittoria della squadra di Mourinho in trasferta contro il Cska Sofia.

Zaniolo era partito dalla panchina a scopo precauzionale, visto il campo reso pesante a causa della neve e del fango. Entrato al 67', è stato costretto a chiedere il cambio all'83', dopo appena 16 minuti per un fastidio muscolare (al suo posto è entrato Darboe).

Uno stop non grave per Zaniolo, che avrebbe comunque saltato la prossima partita della Roma lunedì 13 dicembre contro lo Spezia per squalifica. L'esterno offensivo proverà a recuperare per essere tra i convocati per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato 18 dicembre.