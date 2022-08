Roma, 31 ago. – (Adnkronos) – Niente Fulham per Justin Kluivert. Come riporta Sky Sports UK, l'esterno offensivo non ha ricevuto il permesso di lavoro a causa dello scarso minutaggio avuto nella Roma e non potrà quindi trasferirsi in Premier League. L'olandese era atteso oggi stesso a Londra per le visite mediche, dopo che nella giornata di ieri Roma e Fulham avevano definito un accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9.5 milioni di euro.