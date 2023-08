Calcio: Roma, Olimpico sold-out per la prima con la Salernitana

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Grande attesa per l'esordio in campionato della Roma, in programma domenica 20 agosto alle 18.30 allo stadio Olimpico domenica contro la Salernitana. Saranno 61.000 i presenti allo stadio, ennesimo sold-out fatto registrare dai tifosi giallorossi. ...