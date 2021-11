Calcio: Roma, Pellegrini e Kumbulla di nuovo in gruppo e disponibili per il Genoa

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – José Mourinho potrà contare sia su Lorenzo Pellegrini che su Marash Kumbulla in vista della sfida contro il Genoa in programma domenica sera al Ferraris. La doppia buona notizia per l’allenatore della Roma arriva dall’allenamento odierno, visto che entrambi i giocatori hanno svolto l’intera seduta di lavoro con il resto dei compagni in gruppo.

Pellegrini ha smaltito definitivamente il problema relativo all'infiammazione al ginocchio e si candida per una maglia da titolare al Ferraris.

Kumbulla ha invece superato il risentimento muscolare al flessore destro rimediato con la propria nazionale ed è a disposizione dello Special One, ancora alle prese con l’emergenza difensiva. Per la sfida contro il Genoa, che segnerà l’esordio sulla panchina rossoblù di Andriy Shevchenko, infatti l’allenatore della Roma dovrà ancora rinunciare a Smalling e Vina, oltre al lungodegente Spinazzola.