Calcio: Roma, Pellegrini recupera per la Real Sociedad, in campo con il caschetto protettivo

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Trenta punti di sutura alla fronte, ma nonostante la brutta ferita rimediata nella gara di andata di Europa League contro la Real Sociedad, Lorenzo Pellegrini potrebbe essere in campo per il ritorno. I controlli medici effettuati nella mattinata di lunedì fanno ben sperare: il capitano giallorosso, in Spagna, potrà esserci, e nel caso giocherebbe, riporta Sky Sport, con un caschetto predisposto per proteggere la ferita sulla fronte.

Dopo aver saltato il Sassuolo, il capitano giallorosso è recuperato dunque anche in vista dell’altro grande impegno che attende la Roma dopo l’Europa League, il derby contro la Lazio, domenica 19 marzo alle 18. L’infortunio giovedì scorso, all’Olimpico: poco prima dell’ora di gioco, la Real Sociedad batte un calcio d’angolo, Pellegrini allontana di testa ma si scontra con Zubeldia. Impatto tremendo, ed è subito chiaro che ad avere la peggio è il giocatore della Roma, che perde molto sangue dalla fronte ed è costretto al cambio. Pellegrini esce comunque dal campo sulle sue gambe e i primi controlli effettuati dopo la partita escludono fratture o lesioni, evidenziando però la necessità di ricucire il taglio con 30 punti di sutura.