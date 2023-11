Calcio: Roma riabbraccia la Nazionale, 47.000 biglietti emessi per match con Nord Macedonia

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Nello stadio dove ha gettato le basi per il trionfo a EURO 2020 e nella città che l’ha ospitata più volte nella sua storia (63), la Nazionale spera di rivivere un’altra Notte Magica. Venerdì inizia la tre giorni decisiva per conquistare il pass verso Euro 2024: l’Italia sfida la Macedonia del Nord e potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi. A due giorni dal match, infatti, sono già 47.000 i biglietti emessi (capienza per la gara 60.000 posti) e nelle prossime ore il dato è destinato ad aumentare. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Sarà una serata intensa in campo e sugli spalti, dove il pubblico sarà coinvolto in diverse attività come avviene in occasione di tutte le gare della Nazionale. L’ingresso in campo di Italia e Macedonia del Nord sarà caratterizzato da un light show, con un gioco di luci spettacolare accompagnato dalle note del brand theme delle Nazionali ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. In occasione del match torneranno le live sui social della Nazionale. Alle 19.45 si partirà con ‘Vivo Azzurro Live’, il pre-partita condotto da Pierluigi Pardo dal bordocampo dello Stadio Olimpico in compagnia delle legend azzurre. Alle 20.40 sarà quindi la volta di ‘Casa Azzurri Live’, il live show affidato a Gli Autogol, per seguire il match insieme a influencer e personaggi del mondo dello spettacolo.

Oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, con il supporto dello staff SGS, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro.

Prima della gara tra Italia e Macedonia del Nord, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico (ore 18) il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Figc Vito Tisci incontrerà i club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale del Lazio per siglare il Patto di collaborazione, attraverso il quale si pongono le basi per un rapporto di fiducia e condivisione.

Venerdì sera allo Stadio Olimpico sarà attivo il sistema ADC (Audio Descriptive Commentary) per l’audiodescrizione della partita per i tifosi non vedenti. Una ventina di spettatori non vedenti, invitati dalla Figc con i rispettivi accompagnatori in Tribuna Monte Mario, potranno seguire la gara grazie ad un telecronista a loro dedicato e ad una piattaforma di supporto. Il sistema, già utilizzato a Milano in occasione della sfida valida per le European Qualifiers con l’Ucraina e per il match di Nations League con l’Inghilterra, viene impiegato sistematicamente da diversi club di Serie A per le gare casalinghe e da marzo 2024 sarà presente in occasione di tutti gli incontri disputati in Italia dalla Nazionale, nel pieno rispetto degli obiettivi previsti per la Policy 4 (Calcio per tutte le abilità) nell’ambito della strategia di sostenibilità Figc.

L’azzurro comincerà a respirarsi in città già da domani. Alle 17.30 una delegazione della Nazionale visiterà l’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’, rinnovando una tradizione iniziata nel 2015 e proseguita negli ultimi anni attraverso numerose iniziative. La delegazione sarà guidata dal Ct Luciano Spalletti, insieme al capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon e ad alcuni calciatori, ai quali si aggiungerà Francesco Totti, invitato proprio dal Ct nei giorni scorsi a far parte del gruppo. Con loro, la FIGC sarà rappresentata dal presidente Gabriele Gravina. E da domani a domenica Roma ospiterà anche la nuova tappa della mostra ‘Sfumature di azzurro’, rassegna itinerante del Museo del Calcio presso il Museo Napoleonico in Piazza di Ponte Umberto I (ingresso libero dalle 10 alle 18). Tra i cimeli esposti alcune maglie azzurre dei calciatori di Roma e Lazio, i palloni della finale mondiale del 2006 e quelli delle finali degli Europei 1968 e 2021. La realtà virtuale permetterà inoltre di rivivere la finale del mondiale 1982 tra Italia e Germania Ovest: attraverso un apposito visore, i visitatori proveranno la sensazione di essere sul terreno di gioco, accanto a Bruno Conti, ‘Pablito’ Rossi e ‘Spillo’ Altobelli, oppure in tribuna, tra il presidente Pertini e il re spagnolo Juan Carlos