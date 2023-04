Calcio: Roma, 'sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti'**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "L’As Roma prende atto dell’avvio di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Società nonché di alcuni suoi attuali e precedenti dirigenti. La società sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti". Così la Roma in una nota prende posizione in merito all'inchiesta per la compravendita di calciatori e alle perquisizioni di oggi della Guardia di Finanza.