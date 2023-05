Calcio: Roma, tournée estiva in Asia contro Tottenham e Wolverhampton

Roma, 3 mag (Adnkronos) - Mentre la squadra giallorossa si prepara ad affrontare il finale di stagione in cui si gioca un posto in Champions League in campionato e la semifinale di Europa League, la dirigenza sta già preparando la preparazione alla prossima stagione: in attesa di definire i d...

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Mentre la squadra giallorossa si prepara ad affrontare il finale di stagione in cui si gioca un posto in Champions League in campionato e la semifinale di Europa League, la dirigenza sta già preparando la preparazione alla prossima stagione: in attesa di definire i dettagli, tra fine luglio ed inizio agosto la Roma sarà impegnata, secondo quando annuncia Sky Sport, nel Korea Tour 2023, una tournée asiatica tra Corea del Sud e Singapore. Tra gli obiettivi del club capitolino c'è la promozione del brand nel mercato orientale, come già successo a novembre 2022 con la mini tournée in Giappone. Le avversarie che incontrerà la squadra di Mourinho saranno il Tottenham il 26 luglio a Singapore, il Wolverhampton e l'Incheon United, il 29 luglio e il 1° agosto a Incheon in Corea del sud.