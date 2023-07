Calcio: Roma, trattative in chiusura per Llorente e Kristensen del Leeds

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – La Roma sta per piazzare un doppio colpo in difesa. I giallorossi stanno definendo la trattativa con il Leeds per mettere a disposizione di José Mourinho sia Diego Llorente che Rasmus Kristensen. Nelle prossime ore, riporta Sky Sport, verrà definito l'accordo con il club inglese per il difensore centrale spagnolo, che dopo i sei mesi di prestito della scorsa stagione tornerà nella capitale in prestito secco, senza obbligo di riscatto legato alle presenze. Per l'esterno destro danese, invece, si conta di chiudere la prossima settimana: anche lui arriverà a Roma con la stessa formula di Llorente. Per lo spagnolo non è stato inserita nessuna opzione o obbligo di riscatto visto che la Roma non è riuscita a raggiungere l'accordo con il Leeds. I giallorossi, dunque, hanno deciso di sfruttare una clausola presente nei contratti di entrambi i calciatori: sia Llorente che Kristensen, infatti, possono liberarsi in prestito secco vista la retrocessione del Leeds in Championship maturata nell'ultima stagione.