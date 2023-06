Calcio: Roma, ufficiale Ndicka, 'progetto, storia e prestigio mi hanno convinto, non vedo l'ora'

Calcio: Roma, ufficiale Ndicka, 'progetto, storia e prestigio mi hanno c...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore classe 1999 ha sottoscritto un contratto fino al 2028". Lo annuncia la Roma con un comunicato sul proprio sito, ufficializzando l'ingaggio del francese. Queste sono le prime parole di Evan da giocatore della Roma: “Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Francese – Evan è nato a Parigi – di padre camerunense e madre ivoriana, Ndicka è cresciuto calcisticamente nell'Auxerre, per poi approdare nel 2018 all'Eintracht Francoforte, con cui un anno fa ha vinto l'Europa League. In Bundesliga ha totalizzato 134 presenze, con 10 gol. Dopo avere militato in tutte le nazionali giovanili francesi, Evan ha recentemente scelto di sposare la divisa della Costa d'Avorio.

Il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto, commenta: “Nonostante la giovane età Evan ha già maturato un’esperienza importante, in uno dei campionati di maggior prestigio e con un titolo europeo conseguito da protagonista. Era un calciatore particolarmente ambito a livello internazionale e siamo davvero felici che abbia scelto di vestire la maglia della Roma". Ndicka ha scelto la maglia numero 5. Benvenuto Evan!'.