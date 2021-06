Calcio: Rosella Sensi ricorda scudetto Roma, 'grazie a papà per aver regalato grande gioia ai tifosi'**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "A 20 anni dal terzo scudetto della Roma il primo ricordo che mi viene in mente di quel giorno è mio padre. Voglio ringraziare lui che ci ha permesso di vivere questo momento di immensa gioia. Vorrei ringraziare lui sempre".

E' il commosso ricordo di Rosella Sensi, ex presidente della Roma, all'Adnkronos, a 20 anni dal terzo scudetto, fortemente inseguito e voluto dal padre, l'allora presidente Franco Sensi.

"Stiamo pensando di festeggiare, stavo organizzando qualcosa, ma devo ancora vedere cosa fare. Con qualche giocatore ci sentiamo, domani magari sarà l'occasione per farlo. Con Francesco Totti ci siamo sentiti qualche tempo fa, magari domani sarà occasione per risentirlo", ha spiegato Rosella Sensi che sul ricordo del campo di quel 17 giugno 2001, ha aggiunto: "il ricordo del campo? Gli ultimi minuti e l'apprensione di papà quando c'è stata quella sorta di invasione, c'era l'apprensione, la preoccupazione ma poi al fischio finale ci siamo abbracciati con la famiglia, gli occhi di mio padre che brillavano per aver dato questa grande felicità ai tifosi della Roma".