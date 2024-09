Calcio: Ruotolo (Pd), 'sanzioni più severe contro razzismo e antisemitismo negli stadi'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Lo dice anche il procuratore nazionale Antimafia che negli stadi è ormai sdoganata la propaganda razzista e antisemita. Quando se ne accorgeranno le autorità sportive che sanzionano con pochi euro cori razzisti e antisemiti che partono dalle curve? Daspo a vita, chiusura delle curve e perché no anche la sconfitta a tavolino e infine incontri nelle scuole per combattere l'odio e il razzismo. Si può, si deve debellare il razzismo dagli stadi". Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del Pd.