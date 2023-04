Calcio: Sabatini, 'Imbarazzante togliere e rimettere punti, non c'è certezza in campionato'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Quello delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. che la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Quello delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. che la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è imbarazzante, perché non credo che possa essere accettabile questo tipo di atteggiamento. Il campionato deve avere le sue certezze, i punti devono essere quelli che devono essere, è singolare che ancora oggi la pena sia sospesa, perché sono stati restituiti i punti ma in qualche misura mi sembra che la pena sia sospesa nel senso che il giudizio è sospeso. Questo lascia tutto in un clima d’incertezza che coinvolge troppe società e francamente questo non depone a favore della regolarità del campionato". Lo ha detto Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma dal 2011 al 2016, al programma Note Giallorosse in onda su New Sound Level fm90.

"Perché le squadre, come la Roma ad esempio, che stanno lottando per la zona Champions, sono in grande imbarazzo, ovviamente. Questa è una pagina grigia nel nostro calcio, in controtendenza invece a un momento straordinario nel nostro calcio. Abbiamo portato tante squadre in una semifinale europea, un momento di esaltazione per la nostra Serie A, quindi è veramente un peccato, un grande peccato", ha aggiunto l'ex ds giallorosso e non solo.