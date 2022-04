Calcio: Sacchi, 'brutto scivolone Inter, a volte lascia troppo il dominio del campo agli avversari'

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – "Ha fatto un brutto scivolone, adesso deve risollevarsi in fretta per essere pronto in vista dello sprint finale. Nella prima mezz'ora contro il Bologna i nerazzurri hanno giocato benissimo, ma dopo il pareggio hanno cambiato fisionomia".

Lo dice l'ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi, in merito al ko dell'Inter due giorni fa Bologna, costato ai nerazzurri il mancato sorpasso al Milan in vetta alla classifica. "L'Inter ha valori importanti, Inzaghi lo conosco bene ed è un ragazzo adorabile -prosegue Sacchi alla 'Gazzetta dello Sport'-. A volte però i nerazzurri lasciano troppo il dominio del campo agli avversari. In questo modo si perde ottimismo, non si può andare solo di ripartenze.

L'Inter è superiore al Milan dal punto di vista della tecnica, ha pure maggiore esperienza, ma le manca l'interiorizzazione del gioco".