Calcio: Sacchi, 'Sarri insegna calcio, con lui si alza livello Serie A'

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – "Sarri non ha bisogno di consigli, sa già quello che deve fare. È un allenatore che sa dare uno stile alle squadre, e questo non è da tutti". Così l'ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi in merito all'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: "Credo proprio che la stagione trascorsa in bianconero gli abbia insegnato molte cose -prosegue Sacchi alla 'Gazzetta dello Sport'- e siccome stiamo parlando di un uomo intelligente sono certo che questa esperienza lo abbia migliorato.

Alla Lazio si troverà bene".

Con Sarri si alza anche il livello della Serie A? "Io dico di sì, perché gli allenatori devono essere dei maestri, degli strateghi, e non soltanto dei tattici. Sarri è uno che insegna il calcio, i suoi ragazzi non hanno che da seguirlo e vedrete che otterranno grandi soddisfazioni. Certo, un po’ di tempo, all’inizio, bisogna concederglielo perché i castelli non si costruiscono dall’oggi al domani", conclude l'ex ct azzurro.