Calcio: Salernitana, Mazzocchi si opera domani al ginocchio destro

– (Adnkronos) – "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito a ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani a intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell'intervento". Così la Salernitana in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito all'operazione al ginocchio di Pasquale Mazzocchi, l'esterno del club campano che si era fatto male la settimana scorsa durante il raduno della Nazionale di Roberto Mancini.