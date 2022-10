Calcio: Salernitana, Ribery verso la rescissione contrattuale, possibile nuovo ruolo nel club

Salerno, 7 ott. – (Adnkronos) – Sta per terminare l'esperienza di Franck Ribery con la maglia della Salernitana. L'esterno offensivo classe '83, infatti, è molto vicino alla risoluzione consensuale con il club granata e il conseguente addio al calcio giocato. Infatti il francese, fermo dallo scorso agosto per un'infiammazione al ginocchio, è costretto a fermarsi a causa dei ripetuti problemi all'articolazione che lo stanno tenendo lontano dal campo.

Per Ribery però non sarà un addio alla Salernitana: dopo la rescissione, infatti, il francese resterà nel club di Iervolino con un nuovo ruolo da ricoprire.

Arrivato a Salerno nel settembre 2021 dopo l'esperienza con la Fiorentina, Ribery nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze e 3 assist con la maglia granata. Quest'anno, invece, il francese aveva iniziato la sua stagione nel match di Coppa Italia contro il Parma nel quale è rimasto in campo un'ora, per poi giocare poco più di mezz'ora (36') nella prima giornata di campionato contro la Roma.

Da lì in poi il francese non è più sceso in campo a causa dei problemi al ginocchio.