Calcio: Salvini, 'via Tonali, Maldini, Ibra non penso che Silvio lassù sarebbe felice'

Roma, 22 giu (Adnkronos) - "Se mettessimo in vendita anche Tonali...e via Maldini, Tonali, Ibra non penso che Silvio da lassù sarebbe felicissimo". Lo ha detto Matteo Salvini, a Porta a Porta, parlando del Milan. ...