Calcio: Sampaoli, 'su Isco decide il club e non io'

Siviglia, 20 dic. - (Adnkronos) - "Il mio ruolo di allenatore è di lavorare con i giocatori a disposizione. Isco ha qualità chiare come dimostra la sua carriera. La decisione su chi va via o chi resta è del club, non dell'allenatore". Il tecnico del Siviglia Jorge...

Siviglia, 20 dic.

– (Adnkronos) – "Il mio ruolo di allenatore è di lavorare con i giocatori a disposizione. Isco ha qualità chiare come dimostra la sua carriera. La decisione su chi va via o chi resta è del club, non dell'allenatore". Il tecnico del Siviglia Jorge Sampaoli si esprime così su Isco, il cui futuro sembra sempre più lontano dall'Andalusia. "Lavoro con i giocatori che ho e faccio in modo che arrivino nelle migliori condizioni. Isco non ha giocato le ultime amichevoli perché nell'ultimo periodo non è stato come il resto dei giocatori", aggiunge l'allenatore argentino.