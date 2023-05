Calcio: Sampdoria, ’deliberato prestito obbligazionario e aumento capitale fino a 40 mln'**

Genova, 30 mag. (Adnkronos) - L’U.C. Sampdoria S.p.A. ha comunicato che "l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all’esec...

Genova, 30 mag. (Adnkronos) – L’U.C. Sampdoria S.p.A. ha comunicato che "l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all’esecuzione del piano di ristrutturazione della società. Si ringraziano tutti i soggetti che hanno reso possibile l’operazione odierna", spiega in una nota il club doriano.