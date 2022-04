Calcio: Sampdoria, Mancini e Vialli a cena con i compagni dello scudetto del 1991

Genova, 6 apr. – (Adnkronos) – Uno scudetto, quello del 1991, memorabile per la Sampdoria guidata da Vujadin Boskov. Un'annata talmente memorabile che 31 anni dopo i protagonisti di quella vittoria continuano a incontrarsi, non più su un campo da calcio, ma in un ristorante a Quinto (Genova), ritrovo abituale per la Sampdoria di quella stagione.

Tra tutti non potevano mancare anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli, i due "gemelli del gol" di quella Sampdoria e oggi compagni d'avventura anche con la Nazionale italiana. Una serata tra amici per dimenticare la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, ma soprattutto per ricordare ancora una volta quello scudetto e ripercorrere la storia anche insieme a uno dei protagonisti della Samp attuale: il presidente Marco Lanna.