Calcio: Sarri, 'affaticamento al flessore per Immobile, in campo solo per estrema necessità'

Milano, 30 set. – (Adnkronos) – "Dopo la partita con il Torino Ciro Immobile ha accusato un affaticamento ai flessori, il ragazzo era preoccupatissimo. Quindi c'è stata una riunione, con giocatore e medico e si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al microfono di Dazn, in merito alla decisione di lasciare in panchina Ciro Immobile nella sfida contro il Milan a San Siro. Al suo posto chance dal 1' per Valentin Castellanos.