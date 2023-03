Calcio: Sarri avvisa la Lazio, 'Az squadra forte e dinamica'

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – "I rischi di domani sono mentali e materiali perché affrontiamo una squadra che sta giocando un ottimo campionato. È una squadra forte e dinamica di grande intensità con buone qualità anche dal punto di vista tecnico". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Conference League contro gli olandesi dell'Az Alkmaar.

"In Europa abbiamo disputato i sessanta minuti migliori di questa stagione nel match contro il Feyenoord -prosegue il tecnico toscano-. Domani giochiamo la quindicesima partita in sessantuno giorni. Il Mondiale ha reso il nostro percorso maggiormente difficoltoso. Domani vedremo chi potrà giocare e chi riposerà. Non credo ci sia tanta differenza tra la Serie A e l’Eredivisie dove però non c’è una formazione come il Napoli”.