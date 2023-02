Calcio: Sarri, 'campo ingiocabile, peccato non aver vinto'

Cluj-Napoca, 23 feb.

-(Adnkronos) – "La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a fare uno sport simile al calcio, tenendo duro. L'Uefa parla sempre di rispetto ma mandando i giocatori a giocare su questi campi dimostrano di averne poco. Nota di merito per la dedizione e l'applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta per le occasioni avute". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 0-0 in trasferta contro il Cluj che qualifica i biancocelesti agli ottavi di finale di Conference League.