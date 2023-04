Calcio: Sarri, 'contro il Monza serve spirito di sacrificio, Immobile deve ritrovare la condizione'

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – "Stiamo preparando la gara di domani con lucidità. Sarà una partita difficile contro una squadra che sta ottenendo numeri importanti, soprattutto nel possesso palla. Dobbiamo avere spirito di sacrificio e grande umiltà". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta di Monza. "Immobile sta bene sotto il profilo clinico, deve ritrovare la miglior condizione -prosegue l'allenatore toscano-. Vediamo se riesce a giocare uno spezzone di partita".

"Ho sempre detto che ci sono squadre di livello complessivo di organico superiore -sottolinea Sarri-. In ogni caso, si va poi a giocare ed è tutto da vedere. Il vantaggio di punti in classifica è simbolico, noi ad esempio abbiamo recuperato tanti punti in poche partite. Io preferisco guardare semplicemente alla partita di domani contro una squadra molto difficile. Avremo il piccolo vantaggio di giocare una volta a settimana, ma pensiamo solo alla partita di domani. Palladino tra gli allenatori giovani è uno dei più interessanti e intriganti perché riesce a compiere una fase difensiva come l’Atalanta è un palleggio in stile Guardiola".

L'allenatore biancoceleste elogia l'acquisto di Gennaio Luca Pellegrini e spera di ritrova il miglior Sergej Milinkovic-Savic. "Sono contento di Pellegrini che è molto partecipe e in crescita sotto il profilo dell'apprendimento. Milinkovic non si sta esprimendo al meglio, ma bisogna avere pazienza perché se è al meglio può aiutarci molto in questo finale. Noi lo aspettiamo. Luis Alberto al momento è un calciatore fenomenale. Ciò che sta facendo mi rende molto felice, è diventato un calciatore completo. Ho sempre detto che preferisco giocatori italiani perché offrono maggiore identità. Se avessi poi ancora più calciatori laziali sarei ancora più felice. Con le squadre di media classifica tutti possono perdere punti perché si tratta di squadre forti con uno spessore superiore rispetto al passato. È dura per tutti, ciò che conta sono le motivazioni interne. Il nostro limite è accontentarsi dopo una grande partita e su questo dobbiamo crescere. Le responsabilità della classifica ce l’ha chi ha un organico superiore. Per noi la classifica è solo un’opportunità".