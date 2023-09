Calcio: Sarri, 'contro l'Atletico serve fare risultato, dobbiamo migliore approccio partita'

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – "Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. Quelli più evidenti ora sono nell'approccio alla partita, dove facciamo fatica. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. Stiamo subendo gol in situazioni facilmente evitabili. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Penso che bisogna andare gara per gara, pensare ai singoli eventi -sottolinea il tecnico toscano-. Ora il calendario ci propone questo, abbiamo dei problemi da risolvere, abbiamo la consapevolezza di aver fatto meglio contro Napoli e Juve rispetto alle prime due. Contro le squadre forti ci sono opportunità e rischi. La nostra squadra è rimasta corta nelle ultime due. C'è stato un approccio meno deciso, per questo il baricentro è stato più basso all'inizio. Ma non ci siamo mai scomposti e non abbiamo concesso troppo agli avversari. Mi dispiace che stiamo subendo gol in situazioni facilmente evitabili, anche quando siamo disposti bene. 54 palloni in area avversaria senza tradurre in qualcosa di concreto mi fa rabbia, serve fare meglio nelle situazioni sporche nelle due aeree. Domani giochiamo con l'Atletico, serve un risultato, se sia il migliore o il peggiore non lo so. I risultati non sono positivi, dovrebbe essere teoricamente un brutto momento, ma non dobbiamo pensare a questo. Fare un risultato positivo sarebbe importante in ottica qualificazione".