Calcio: Sarri, 'Europa League quasi infattibile, non c'è tempo per riposare'

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – "L’Europa League è quasi infattibile, si giocano 4 partite in un mese, non c’è tempo per riposare. Non c’è neanche possibilità di giocare il lunedì, cosa che per la verità ingiustamente non è successa neanche l’anno scorso. Non voglio però alibi”.

Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord. “L’anno scorso in questa competizione abbiamo fatto un buon girone, che era difficile ed equilibrato: purtroppo non abbiamo vinto l’ultima partita e siamo andati al playoff. Anche le due con il Porto abbiamo fatto bene. Non possiamo adesso scegliere una competizione, quindi dobbiamo fare bene in tutte", aggiunge il tecnico toscano.