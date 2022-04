Calcio: Sarri, 'futuro? Con Lotito c'è sintonia, contratto non conta'

Roma, 23 apr. – (Adnkronos) – Il finale di stagione della Lazio può condizionare il suo futuro? “Mi lascio condizionare dalle parole del presidente. Il contratto non conta. Posso avere anche 10 anni di contratto, ma se non sono più in sintonia con il programma e l’ambiente non rimango.

Oppure viceversa: posso avere un mese di contratto ma estrema voglia di restare a tutti i costi perché sono in sintonia con tutto". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in merito al suo futuro sulla panchina biancoceleste. La posizione finale termometro del mio lavoro? "Sarebbe più preoccupante arrivare al 5° posto senza aver la sensazione di aver costruito qualcosa che arrivare 8° ma con la consapevolezza di aver costruito per il futuro”, aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan.