Reggio Emilia, 15 gen.

-(Adnkronos) – "La sensazione è che non sia una cosa grave, ma senza l'esame strumentale è difficile". Così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in merito alle condizioni di Ciro Immobile, dopo la vittoria per 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.