Calcio: Sarri, 'Inter la squadra più forte della Serie A ma sulla partita secca ce la giochiamo'

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – "L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro.

Spero che la squadra possa confermarsi”. Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter. “Nelle due partite dello scorso anno abbiamo dimostrato di potercela giocare, soprattutto nella partita secca. Dopo l'Inter avremo Sampdoria e Napoli, sono partite che non ci daranno delle risposte, ma dei segnali. Siamo nelle condizioni di un maratoneta che deve fare un tot di chilometri. Non ci sarà nulla di definitivo al 5° chilometro”.