Calcio: Sarri, 'ko con Napoli? Si capiva già dal riscaldamento, è stato frustrante'

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – "Il problema in questo momento non è tattico. Se perdi come a Napoli o come a Verona puoi giocare come vuoi. Il problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, a volte la testa si stacca completamente e credo sia anche un problema a livello inconscio.

Che la partita di domenica si sarebbe persa lo si è visto durante il riscaldamento, lo si era già visto lì. E questo mi ha dato un senso di frustrazione non indifferente". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri torna con queste parole sul ko per 4-0 del 'Maradona' contro il Napoli.

"Dopo le Nazionali abbiamo conquistato tre punti in tre partite, dopo l'Europa League 4 punti in 5 gare. Nelle altre sei gare 14 punti.

Bisogna capire la verità della nostra squadra. La Lazio ha disputato ottime gare e altre da squadra completamente scarica dal punto di vista delle energie nervose. Nel calcio attuale è una problematica non semplice. Stiamo cercando di capire come intervenire, ma non è di semplice risoluzione", aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese.