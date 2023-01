Calcio: Sarri, 'la Lazio si è allenata in modo stupendo ma squadra triste per ultimi risultati'

Roma, 14 gen.

– (Adnkronos) – "Ho visto una Lazio che si è allenata bene, in modo stupendo, a livello di allenamenti è stata una settimana straordinaria, macchiata solo un po' dalla tristezza dei ragazzi dovuta agli ultimi risultati. I dati fisici degli ultimi 20' delle nostre partite sono in linea con i primi, dobbiamo trovare una chiave per superare la stanchezza mentale. Bisogna solo pensare a giocare a calcio". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo al Mapei Stadium.

"Domani vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti -aggiunge Sarri in conferenza stampa-. Dionisi è un ragazzo interessante e un ottimo allenatore, sta emergendo lui come già De Zerbi e a breve Palladino. Il Sassuolo in casa fa bene da anni, soprattutto contro le big. Anche quest'anno i suoi numeri interni sono superiori a quelli esterni, per questo mi aspetto una prova difficile".