Calcio: Sarri, 'la Lazio è un club che ti entra dentro, voglio restare a lungo'

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – "La clausola nel nuovo contratto non c'è più, ho altri due anni ed alla Lazio sto bene. Mi ci sento dentro, mi hanno fatto sentire importante. Se non succede qualcosa di clamoroso io voglio continuare con la Lazio e finire con questa squadra. E' un club che ti entra dentro". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Monza. "Abbiamo giocato una partita seria contro una squadra difficile da affrontare. Ha qualità, tecnica, ampiezza: serviva umiltà e li abbiamo affrontati nella maniera giusta. Con un minimo di lucidità in più il finale si poteva gestire meglio. Questa Lazio inizia a piacermi parecchio", aggiunge il tecnico toscano.