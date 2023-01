Calcio: Sarri, 'Milinkovic paga il mondiale ma contro Empoli ha fatto una buona prova'

Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - "Milinkovic ha già fatto una buona prova contro l'Empoli, perdendo molti meno palloni rispetto alle precedenti due partite. Come tutti i calciatori che sono tornati dal Mondiale, ha avuto delle difficoltà a ripartire. Lo stesso vale per Vecino ov...

– (Adnkronos) – "Milinkovic ha già fatto una buona prova contro l'Empoli, perdendo molti meno palloni rispetto alle precedenti due partite. Come tutti i calciatori che sono tornati dal Mondiale, ha avuto delle difficoltà a ripartire. Lo stesso vale per Vecino ovviamente. Noi per caratteristiche non siamo cattivi dal punto di vista dell'aggressività, dobbiamo probabilmente migliorare nella gestione della cattiveria. Contro l'Empoli, ad esempio, nei minuti di recupero avremmo dovuto evitare ogni tipo di rischio".

Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

"Sulla questione della Champions League sono arrabbiato perché negli ultimi dieci anni la Lazio non ha centrato tante qualificazioni -prosegue Sarri-. Se dovessimo arrivare tra i primi quattro, sarebbe un risultato incredibile. Mercato? Penso solo alla partita di domani, dove potrei partire con Hysaj per sostituire Lazzari e tenere Radu a gara in corso.

Elseid lo vedo meglio rispetto allo scorso anno, dove ebbe mesi di difficoltà nella seconda parte di stagione. Anche domenica ha avuto un discreto ingresso, non ha avuto nessuna colpa sul pareggio dell'Empoli. Casale? Sta bene, domani ci sarà".