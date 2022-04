Roma, 23 apr. – (Adnkronos) – La protesta dei tifosi influenza la squadra? “Non penso, anche perché noi non conosciamo i dettagli, credo sia una cosa che venga da lontano e non posso giudicare. A noi interessa avere un sostegno nello stadio, come abbiamo sempre avuto.

Sarebbe determinante, altrimenti la mancanza può farsi sentire”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Milan.