Calcio: Sarri, 'partita cambiata dopo l'1-1, forse pensavamo di averla vinta'

Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – "Prima del gol dell'1-1 stavamo facendo bene, l'avevamo in mano fino al loro pareggio. Ci ha colto impreparati perché molto probabilmente avevamo dato la partita per vinta, poi la reazione è stata confusionaria e ci ha portato a perdere.

La partita è cambiata dopo l'1-1, l'arbitraggio non ha contribuito a tenere serena la partita ma bisognerebbe aver la forza di sopportare tutto. Dobbiamo riordinare le idee e ripartire, prima andremo in Olanda per strappare la qualificazione in Europa League e poi penseremo al derby". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta la sconfitta per 3-1 in casa con la Salernitana.