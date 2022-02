Calcio: Sarri, 'sia noi che il Milan stiamo bene, Coppa Italia traguardo importante'

Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – "Entrambe le squadre arrivano a questo match con i giusti presupposti. Loro hanno vinto un derby che ti dà tanta benzina, ma anche noi abbiamo vinto una partita importante. Rispetto alla partita persa in campionato siamo migliorati anche se bisogna vedere quanto sono cambiati loro.

Ogni partita, soprattutto quelle a eliminazione diretta, fanno storia a sé”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan.

"Per quanto riguarda la formazione non ho ancora assolutamente idea -aggiunge Sarri a Lazio Style Channel-. Non dobbiamo essere condizionati dalla partita di campionato in cui abbiamo perso in maniera netta. Dobbiamo giocare con tanta motivazione: per noi che siamo nella terra di nessuno la Coppa Italia è un traguardo importante, per loro invece, che sono in lotta per lo scudetto, può essere un traguardo secondario.

Noi adesso dobbiamo sparare più cartucce possibili”.