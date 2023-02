Calcio: Sarri, 'Verona avversario difficile, Immobile deve mettere minuti nelle gambe'

Verona, 6 feb. - (Adnkronos) - "Il Verona per caratteristiche e modo di giocare è una squadra sempre difficile da affrontare. In questo momento stanno bene, avranno motivazioni straordinarie ma è una partita difficile a prescindere". Lo dice l'allenatore della Lazio Maur...

– (Adnkronos) – "Il Verona per caratteristiche e modo di giocare è una squadra sempre difficile da affrontare. In questo momento stanno bene, avranno motivazioni straordinarie ma è una partita difficile a prescindere". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri a pochi minuti dall'inizio del posticipo contro il Verona.

A guidare l'attacco biancoceleste, Ciro Immobile. "Ciro non è ancora chiaramente in grandissima forma. Gli ultimi mesi sono stati costellati da infortuni, si è fermato spesso ma è un giocatore improntate per noi e in questo momento ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Vediamo fino a quando l'efficienza lo tiene dentro", conclude Sarri.