Calcio: Sarri, 'vittoria di Napoli pericolosa, dopo il 4-0 al Milan non abbiamo vinto per 4 gare'

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – "La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan siamo andati in appagamento di motivazione e non abbiamo vinto per 4 partite". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro gli olandese dell'AZ Alkmaar. "Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso. L’apporto difensivo di tutta la squadra è superiore, la crescita è di tutta la squadra non dei singoli difensori", aggiunge il tecnico toscano.