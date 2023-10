Calcio: sassaiola tifosi Marsiglia contro pulmann Lione, ferito al volto Fabio Grosso

Marsiglia, 29 ott. – (Adnkronos) – Il tecnico del Lione Fabio Grosso è stato ferito mentre era sul pullman con la squadra diretto al Velodrome per affrontare il Marsiglia, nel posticipo serale della Ligue1. Il mezzo è stato preso a sassate da alcuni tifosi del Marsiglia e i finestrini in frantumi hanno ferito al volto il campione del mondo 2006, colpito da una bottiglia piena a pochi millimetri da un occhio e uscito sanguinante dal pullman. Ferito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo. Sotto choc anche i giocatori. Il Lione ha chiesto di non giocare il match, in programma alle 20.45.