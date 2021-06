Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Alessio Dionisi sarà il prossimo allenatore del Sassuolo. Secondo Sky Sport il club neroverde ha trovato l'accordo con l'Empoli per assicurarsi il tecnico toscano che raccoglierà l'eredità di Roberto De Zerbi. La società emiliana ha deciso di affidarsi all'allenatore che nelle ultime due stagioni ha incantato in Serie B, prima facendo benissimo alla guida del Venezia e poi conquistando con l'Empoli la promozione in Serie A.