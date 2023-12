Calcio: Sbrollini (Iv), 'parità di genere ancora lontana'

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "Il professionismo femminile è una rivoluzione culturale ma ne serve una più grande. Serve una parità di genere che ancora non c'è perché questa significa risorse strutturali, una revisione della legge Melandri e una nuova con...

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – "Il professionismo femminile è una rivoluzione culturale ma ne serve una più grande. Serve una parità di genere che ancora non c'è perché questa significa risorse strutturali, una revisione della legge Melandri e una nuova consapevolezza perché la parità di genere si raggiunge con donne ai vertici e siamo ancora poche. Noi saremo al fianco dello sport, ma servono risorse strutturali che non possono essere quelle che abbiamo oggi, serve maggiore consapevolezza anche da parte degli uomini che sono al vertice". Lo dice la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, al microfono de "La politica nel pallone" su Gr Parlamento, prima di ricordare Paolo Rossi a pochi giorni dall'anniversario della sua scomparsa: "Era una persona straordinaria, con lui c'era un rapporto di amicizia bellissima. Una persona sempre positiva, lungimirante. Ho ricordi bellissimi di lui e mi fa piacere ricordarlo. Paolo è trasversale, non ha colore politico; è un nome che unisce e che continua a vivere nel ricordo di tutti".