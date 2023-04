Calcio: Sbrollini (Iv), 'prima soddisfazione per 15 punti restituiti alla Juventus'

Calcio: Sbrollini (Iv), 'prima soddisfazione per 15 punti restituiti all...

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “E’ una prima soddisfazione. C’erano delle incongruenze e dei rilievi che erano stati già messi in evidenza, e quindi sono soddisfatta di questo primo risultato, che è una bella rivincita per 13 milioni di tifosi juventini”. Così la senatrice di Italia Viva e vicepresidente del Club dei parlamentari della Juventus Daniela Sbrollini commenta la notizia dell’accoglimento del ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, da parte del Collegio di Garanzia del Coni. Ora ci sarà un nuovo processo. “Rivedere la Juventus al terzo posto mi fa ben sperare per il futuro europeo della squadra – aggiunge Sbrollini – Nell’attesa, puntiamo sull’Europa League e il mio pensiero va alla gara di stasera a Lisbona con lo Sporting. Contenta anche che Juventus-Napoli di domenica torni ad essere un match di alta classifica”.