Calcio: Scanavino, 'addio a Superlega slegato da rapporti con Uefa e possibili sanzioni'**

Torino, 7 giu. – (Adnkronos) – Non c'è correlazione tra l'addio alla Superlega e le possibili sanzioni da parte dell'Uefa. Lo assicura l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino al microfono di Sky Sport: "Da una parte c'è il progetto Superlega, per il quale è stata inviata una comunicazione formale che può portarci fuori dal progetto. Dall'altra c'è la Uefa, ma non abbiamo termini al momento per giudicare perché le indagini nei nostri confronti da parte della Uefa sono ancora in corso".