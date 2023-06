Calcio: Scanavino, 'Allegri mai stato in discussione, con lui c'è totale condivisione'**

**Calcio: Scanavino, 'Allegri mai stato in discussione, con lui c'&...

Torino, 7 giu. – (Adnkronos) – "Allegri non è mai stato in discussione, con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dal mercato, alla parte sportiva, al quadro ecomomico-finanziario della società. Con Allegri abbiamo incontri e contatti quotidiani da sempre. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera, il nostro rapporto si è consolidato in tempi molto rapidi": Lo dice l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino, al microfoni di Sky Sport.

"Non sono mancati momenti di confronto, anche accesi in alcuni casi, ma con critica costruttiva e autocritica, con la volontà di fare il meglio per i giocatori e la società -aggiunge Scanavino-. Nella bufera che abbiamo vissuto abbiamo operato bene, non solo dal punto di vista delle performance sul campo, che magari in alcune occasioni potevano essere migliori; ma che alla fine hanno portato a un terzo posto sul campo e ad essere ad un passo dalle finali nelle due competizioni. L'inizio di stagione non è stato eccellente, e nel finale di stagione c'è stato il crollo legato a questioni psicologiche".