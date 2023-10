Calcio: Scanavino, 'obiettivo Juve è di tornare a vincere al più presto'

Torino, 6 ott. – (Adnkronos) – "Come dicevo con Allegri e Giuntoli siamo allineati sugli obiettivi e le ambizioni della Juventus che sono quelle di tornare ad essere vincenti al più presto". Così l'ad della Juventus Maurizio Scanavino al microfono di Sky Sport. "Riteniamo che l'atteggiamento giusto di questo progetto che è appena partito in questa stagione sia quello di procedere passo dopo passo con i piedi saldi per terra e vedere dove riusciremo arrivare. Dal punto di vista economico la qualificazione in Champions League è un aspetto fondamentale per l'equilibrio dei conti. Tra l'altro l'edizione del prossimo anno sarà nuova con più squadre, più partite e più ricavi", aggiunge Scanavino.