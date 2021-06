Calcio: Scaroni, 'Calhanoglu e Donnarumma? Noi poniamo limiti, ognuno fa le scelte che vuole'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Noi poniamo un limite al costo degli ingaggi dei nostri giocatori. Oltre questo limite ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un’offerta top a Gigio per quelle che erano le nostre possibilità, ma non è bastato.

Ho anche letto Donnarumma voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni al Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che si è sempre comportato benissimo". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento in merito al passaggio di Donnarumma al Psg.

Il patron rossonero ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, che in mattinata ha raggiunto l'accordo con l'Inter: "per quanto riguarda Calhanoglu all’Inter, vale lo stesso discorso.

Anche qui abbiamo fatto un’offerta molto buona, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è sempre un professionista, buon per lui – ha dichiarato Scaroni -. Ha fatto un ottima stagione e si è sempre comportato in modo corretto: ognuno è libero di fare le scelte che crede più giuste, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione".